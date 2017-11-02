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    Суд арестовал более 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

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    Суд арестовал более 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

    Суд арестовал более 95 млн рублей <nobr>экс-главы</nobr> «Почты России»

    Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на средства бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий.

    Речь идет об аресте более чем 95 млн рублей. О наложении обеспечительного ареста на счета Страшнова сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает «Интерфакс».

    Юнона Царева: «Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на принадлежащие Страшнову Д. Е. денежные средства, находящиеся на счетах, запретив ему совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимся на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба более 95 миллионов рублей».

    По ее словам, арест был наложен еще 31 августа. Он был обжалован адвокатом Страшнова. Рассмотрение апелляционной жалобы на данное решение пройдет в Мосгорсуде 8 ноября.

    смотретьПротив главы «Почты России» могут возбудить дело из-за премии в 95 млн рублей
    Против главы «Почты России» могут возбудить дело из-за премии в 95 млн рублей
    Уголовное дело в отношении Страшнова было возбуждено в результате проверок, которые выявили якобы незаконное начисление премий руководству «Почты России». По версии ведомства, топ-менеджер Страшнов в 2015 году незаконно получил вознаграждение в размере 95,4 млн рублей.

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