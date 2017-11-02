В московской квартире найдены два тела с резаными ранами

В квартире на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По словам Ивановой, тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1964 года с колото-резаными ранениями были обнаружены в одной из квартир дома, расположенного на Дмитровском шоссе.
Также в квартире находился знакомый потерпевших, мужчина 1992 года рождения, который утверждал, что спал и, обнаружив тела, незамедлительно обратился за помощью к соседям. Также он сообщил о том, что в квартире якобы находился четвертый человек.
В ходе следственных действий удалось установить, что мужчина лжет. Как оказалось, четвертого человека в квартире не было, а преступление совершил он, передает РИА Новости.
Юлия Иванова: «Во время допроса он пояснил следователям, что конфликт произошел из-за возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков».
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Также в квартире находился знакомый потерпевших, мужчина 1992 года рождения, который утверждал, что спал и, обнаружив тела, незамедлительно обратился за помощью к соседям. Также он сообщил о том, что в квартире якобы находился четвертый человек.
В ходе следственных действий удалось установить, что мужчина лжет. Как оказалось, четвертого человека в квартире не было, а преступление совершил он, передает РИА Новости.
Юлия Иванова: «Во время допроса он пояснил следователям, что конфликт произошел из-за возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков».
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого.
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