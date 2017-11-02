Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии и отношения РФ и США

Сегодня глава МИД РФ и госсекретарь США провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
В МИД РФ сообщили, что Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы по уничтожению очага терроризма в Сирии и развитие общенационального диалога в САР для политического урегулирования ситуации в стране.
Также в ходе беседы Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимо политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия во время расследований случаев применения отравляющих веществ в Сирии.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты российско-американских отношений и график предстоящих контактов. Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты по темам, представляющим интерес для обеих сторон.
Также в ходе беседы Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимо политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия во время расследований случаев применения отравляющих веществ в Сирии.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты российско-американских отношений и график предстоящих контактов. Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты по темам, представляющим интерес для обеих сторон.
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