Мода на расследования о домогательствах захватила британский парламент

Накануне стало известно об отставке британского министра обороны Майкла Фэллона, объяснившего свой уход тем, что он «в прошлом пал ниже высоких стандартов вооруженных сил». Этим падением, по мнению бывшего министра, стал инцидент
15-летней давности, когда он на конференции Консервативной партии позволил себе положить руку на коленку журналистки.
Самое любопытное в этой истории то, что сама пострадавшая не держала на Фэллона зла: по ее словам, если причина ухода министра только в ее коленке, то это «самая безумная и нелепая» отставка в мировой истории.
Джулия Хартли-Брюер: «Если мужчина, потрогавший женщину за коленку 15 лет назад, должен подать в отставку, то скоро не очень много мужчин останутся на своих постах, не так ли?»
В Британии уже популярно новое бульварное чтиво — «список приставаний» членов парламента. Он написан высоким слогом, с употреблением выражений вроде «овладел ею» или «прелюбодействовал», однако полностью лишен доказательств. По сути, это лишь муторное перечисление того, кто, где, кого и сколько раз потрогал. В списке — 40 членов правящей партии консерваторов и 15 министров. Ну, одного уже можно вычеркнуть.
Голливудская мода на расследования в духе «мушкетеры 20 лет спустя» захватила и не очень гламурный британский парламент. Правда, здесь карьеры мужчин переламывают о колено не кинодивы в глубочайших декольте, а сотрудницы архива и журналистки в плотных черных колготках.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Джулия Хартли-Брюер: «Если мужчина, потрогавший женщину за коленку 15 лет назад, должен подать в отставку, то скоро не очень много мужчин останутся на своих постах, не так ли?»
В Британии уже популярно новое бульварное чтиво — «список приставаний» членов парламента. Он написан высоким слогом, с употреблением выражений вроде «овладел ею» или «прелюбодействовал», однако полностью лишен доказательств. По сути, это лишь муторное перечисление того, кто, где, кого и сколько раз потрогал. В списке — 40 членов правящей партии консерваторов и 15 министров. Ну, одного уже можно вычеркнуть.
Голливудская мода на расследования в духе «мушкетеры 20 лет спустя» захватила и не очень гламурный британский парламент. Правда, здесь карьеры мужчин переламывают о колено не кинодивы в глубочайших декольте, а сотрудницы архива и журналистки в плотных черных колготках.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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