Испанский суд рассматривает вопрос о выдаче ордера на арест Пучдемона

Национальная судебная палата Испании решает вопрос о выдаче международного ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и советников женералитета, которые находятся в Бельгии.
Судья национальной судебной палаты решает вопрос о выдаче международного ордера на арест Пучдемона и его четверых советников, которые находится в Брюсселе.
Между тем судья уже распорядилась поместить под стражу восемь экс-советников женералитета Каталонии до рассмотрения дела по существу. Среди них и бывший замглавы правительства Каталонии Ориола Жункерас.
Только бывший советник правительства автономии по делам предпринимательства Санти Вила, который ушел в отставку накануне провозглашения независимости, может оставаться на свободе, если внесет залог в 50 тысяч евро.
Ситуацию в нормальное русло могут вернуть новые выборы в каталонский парламент 21 декабря, но и то в случае, если на них снова не победят националисты. Пока против бывших каталонских лидеров прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Это, согласно испанским законам, предусматривает до 30 лет тюрьмы.
Следующее заседание суда в Мадриде состоится через неделю. Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, никаких подобных мер и обвинений, может, сегодня бы и не было, если бы в Мадрид приехал отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон со своими четырьмя советниками. Но они, заварившие всю сепаратисткую кашу, в самый последний момент скрылись в Брюсселе. Когда бывшие соратники давали показания в Мадриде, Пучдемон и его советники пили кофе в одном из кафе рядом с европейским парламентом.
Поль Бекарт, адвокат Карлеса Пучдемона: «Атмосфера в Мадриде сейчас не очень хорошая и лучше дистанцироваться от нее. Пучдемон будет сотрудничать как с испанскими, так и с бельгийскими властями. Он может дать показания и в Брюсселе. Мадрид может прислать сюда испанских полицейских или взять показания по видеосвязи, это возможно, закон позволяет».
Но такой вариант не устраивает Мадрид — никаких видеоконференций, только явка с повинной. В противном случае, как заявил сегодня председатель верховного суда Испании, власти выдадут европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. В случае если он согласится на экстрадицию, ордер должен быть выдан в течение 10 дней, а в случае отказа, в течение двух месяцев.
Между тем судья уже распорядилась поместить под стражу восемь экс-советников женералитета Каталонии до рассмотрения дела по существу. Среди них и бывший замглавы правительства Каталонии Ориола Жункерас.
Только бывший советник правительства автономии по делам предпринимательства Санти Вила, который ушел в отставку накануне провозглашения независимости, может оставаться на свободе, если внесет залог в 50 тысяч евро.
Ситуацию в нормальное русло могут вернуть новые выборы в каталонский парламент 21 декабря, но и то в случае, если на них снова не победят националисты. Пока против бывших каталонских лидеров прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Это, согласно испанским законам, предусматривает до 30 лет тюрьмы.
Следующее заседание суда в Мадриде состоится через неделю. Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, никаких подобных мер и обвинений, может, сегодня бы и не было, если бы в Мадрид приехал отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон со своими четырьмя советниками. Но они, заварившие всю сепаратисткую кашу, в самый последний момент скрылись в Брюсселе. Когда бывшие соратники давали показания в Мадриде, Пучдемон и его советники пили кофе в одном из кафе рядом с европейским парламентом.
Поль Бекарт, адвокат Карлеса Пучдемона: «Атмосфера в Мадриде сейчас не очень хорошая и лучше дистанцироваться от нее. Пучдемон будет сотрудничать как с испанскими, так и с бельгийскими властями. Он может дать показания и в Брюсселе. Мадрид может прислать сюда испанских полицейских или взять показания по видеосвязи, это возможно, закон позволяет».
Но такой вариант не устраивает Мадрид — никаких видеоконференций, только явка с повинной. В противном случае, как заявил сегодня председатель верховного суда Испании, власти выдадут европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. В случае если он согласится на экстрадицию, ордер должен быть выдан в течение 10 дней, а в случае отказа, в течение двух месяцев.
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