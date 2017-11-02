Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Путин поручил проработать программу «Арктический доктор». врачи, медицина, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил проработать программу «Арктический доктор»

    Путин поручил проработать программу «Арктический доктор»

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    Путин поручил проработать программу «Арктический доктор»

    Путин поручил проработать программу «Арктический доктор»

    Путин поручил проработать программу «Арктический доктор»

      В России может появиться новая государственная программа «Арктический доктор». Речь об этом шла на встрече Владимира Путина с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

      Ковтун рассказала, что программа «Земский доктор» на Севере работает недостаточно эффективно, врачи едут в северные регионы неохотно. По ее словам, новая программа поддержки могла бы изменить ситуацию.

      Предполагается, что медикам при заключении контрактов на 5 лет для работы в арктических регионах постепенно будут выплачивать подъемные в размере 2 млн рублей. Президент поручил доработать это предложение с Минфином и Минздравом.

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