Путин поручил проработать программу «Арктический доктор»

В России может появиться новая государственная программа «Арктический доктор». Речь об этом шла на встрече Владимира Путина с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

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Ковтун рассказала, что программа «Земский доктор» на Севере работает недостаточно эффективно, врачи едут в северные регионы неохотно. По ее словам, новая программа поддержки могла бы изменить ситуацию.



Предполагается, что медикам при заключении контрактов на 5 лет для работы в арктических регионах постепенно будут выплачивать подъемные в размере 2 млн рублей. Президент поручил доработать это предложение с Минфином и Минздравом.