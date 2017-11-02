Жительницу Волгоградской области осудили за зверские методы воспитания дочери

Суд в Волгоградской области приговорил местную жительницу к трем годам колонии за истязания четырехлетней дочери, которую она, в том числе, оставляла в стиральной машине и на улице в холодное время года.

Как сообщает СУ СК по Волгоградской области, женщина испытывала неприязнь к своей четырехлетней дочери от первого брака, виня девочку в конфликтах с новым супругом.



Из сообщения СУ СК по Волгоградской области: «Начиная с лета 2016 года и на протяжении более полугода, мать систематически и зверски издевалась над своим ребенком, помещая малолетнюю на несколько часов в барабан стиральной машины, заворачивая ее в одеяло, которое затем обвязывала клейкой лентой, на протяжении нескольких дней запрещая девочке есть».



Также сообщается, что три раза в неделю по 8 часов, в том числе и в ночное время, горе-мать ставила свою дочь в угол, а если она начинала плакать, выгоняла на улицу и запрещала заходить в дом. Все издевательства сопровождались рукоприкладством, а порой в ход шли все подручные предметы: ребенка били книгой по голове или электрическим шнуром от бытовых приборов по различным частям тела.



В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка. Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.