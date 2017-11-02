Российские эксперты не исключают кустарного производства химоружия в Хан-Шейхуне

Расследование по применению химоружия в Сирии — это попытка ввести в заблуждение все мировое сообщество. Так на специальном брифинге в Москве комментировали недавний доклад комиссии Организации по запрещению химоружия и ООН, которая выясняла обстоятельства апрельской трагедии в
Хан-Шейхуне. Тогда погибли более 100 человек. И Запад обвинил сирийское руководство, заявив, что погибшие стали жертвами авиационной бомбардировки боеприпасами с зарином.
То, что расследование велось дистанционно, — это уже международный скандал, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Михаил Ульянов.
МИД обратил внимание и на кадры, снятые, как утверждается, сразу после удара. На них — люди в обычной одежде, респираторах и хлопчатобумажных перчатках. Если бы они действительно имели дело с зарином, даже с его остатками, то при таком уровне защиты сами бы очень быстро пополнили список жертв. То есть газ, вполне возможно, был распылен уже после съемки. Российские эксперты отмечают тот факт, что миссия ОЗХО даже не рассматривала возможность производства зарина в кустарных условиях.
Елена Родюшкина, заместитель директора департамента Минпромторга РФ: «Наши эксперты изучили результаты анализа проб, приведенные, в частности, Францией, и пришли к заключению, что возможность производства кустарным способом примененного зарина исключить нельзя».
Подробности — в видеоматериале.
МИД обратил внимание и на кадры, снятые, как утверждается, сразу после удара. На них — люди в обычной одежде, респираторах и хлопчатобумажных перчатках. Если бы они действительно имели дело с зарином, даже с его остатками, то при таком уровне защиты сами бы очень быстро пополнили список жертв. То есть газ, вполне возможно, был распылен уже после съемки. Российские эксперты отмечают тот факт, что миссия ОЗХО даже не рассматривала возможность производства зарина в кустарных условиях.
Елена Родюшкина, заместитель директора департамента Минпромторга РФ: «Наши эксперты изучили результаты анализа проб, приведенные, в частности, Францией, и пришли к заключению, что возможность производства кустарным способом примененного зарина исключить нельзя».
Подробности — в видеоматериале.
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