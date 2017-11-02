Юный футболист «Антверпена» умер после остановки сердца на тренировке

Футболист бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в среду в результате остановки сердца в возрасте 17 лет.
Как передает ТАСС, во вторник Лобанзо занимался с молодежной командой. После того как футболист упал без сознания, медицинский персонал и тренеры попытались его реанимировать. Позднее Лобанзо в критическом состоянии доставили в городскую больницу. В среду он умер.
Очевидцами инцидента стали несколько десятков человек. Сообщается, что клуб готов предоставить всем футболистам, тренерам и другим работникам «Антверпена», ставшим свидетелями гибели своего товарища, помощь и консультации.
В знак уважения к Лобанзо и его семье клуб призвал СМИ не беспокоить его родственников и друзей.
Очевидцами инцидента стали несколько десятков человек. Сообщается, что клуб готов предоставить всем футболистам, тренерам и другим работникам «Антверпена», ставшим свидетелями гибели своего товарища, помощь и консультации.
В знак уважения к Лобанзо и его семье клуб призвал СМИ не беспокоить его родственников и друзей.
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