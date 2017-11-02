Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Юный футболист «Антверпена» умер после остановки сердца на тренировке

    комментировать
    • Фото: @Gyamfithirtytwo / twitter.com
    Юный футболист «Антверпена» умер после остановки сердца на тренировке

    Юный футболист «Антверпена» умер после остановки сердца на тренировке

    Юный футболист «Антверпена» умер после остановки сердца на тренировке
  • Фото: @Gyamfithirtytwo / twitter.com

    • Футболист бельгийского «Антверпена» Джоэль Лобанзо скончался в среду в результате остановки сердца в возрасте 17 лет.

    Как передает ТАСС, во вторник Лобанзо занимался с молодежной командой. После того как футболист упал без сознания, медицинский персонал и тренеры попытались его реанимировать. Позднее Лобанзо в критическом состоянии доставили в городскую больницу. В среду он умер.

    Очевидцами инцидента стали несколько десятков человек. Сообщается, что клуб готов предоставить всем футболистам, тренерам и другим работникам «Антверпена», ставшим свидетелями гибели своего товарища, помощь и консультации.

    В знак уважения к Лобанзо и его семье клуб призвал СМИ не беспокоить его родственников и друзей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru