Как россиян заманивают в кредитный капкан: расследование НТВ

Более шести миллионов россиян не платят за кредиты. Основная причина просрочек в том, что люди переоценили свою платежеспособность. Но винить в этой ситуации они должны только себя. Однако порой, чтобы угодить в кредитный капкан, даже не обязательно заходить в банк.
Самое страшное, говорят эксперты, что от мошенничества никто не застрахован. Чтобы посадить человека в долговую яму, злоумышленникам нужны лишь персональные данные потенциальной жертвы. Чаще всего достаточно паспорта, а иногда и просто его копии.
В подобной ситуации оказалась пенсионерка Вера Николаевна. На поездку в санаторий она откладывала целый год, а в офис турагентства зашла просто прицениться. Директор фирмы Ирина Максименко между делом сняла с паспорта пожилой клиентки копию.
Путевку Вера Николаевна так и не купила. Но по бумагам из банка, которые стали приходить время спустя, оказалось, что тур, один из самых дорогих, она все-таки приобрела, причем в кредит.
Вера Николаевна обратилась в полицию. В итоге выяснилось, что таких, как она, в Северске уже десятки. Все потерпевшие стали должниками после похода в турфирму Ирины Максименко. Общая сумма ущерба — 3 млн рублей.
Все кредитные мошенничества, говорят эксперты, основаны на жадности, правовой безграмотности и банальной глупости людей. Даже банковские работники не могут избежать соблазна подделать подпись и обогатиться. А если отделение маленькое и провинциальное — сотрудники порой вообще не осознают, чем обернется афера.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
В подобной ситуации оказалась пенсионерка Вера Николаевна. На поездку в санаторий она откладывала целый год, а в офис турагентства зашла просто прицениться. Директор фирмы Ирина Максименко между делом сняла с паспорта пожилой клиентки копию.
Путевку Вера Николаевна так и не купила. Но по бумагам из банка, которые стали приходить время спустя, оказалось, что тур, один из самых дорогих, она все-таки приобрела, причем в кредит.
Вера Николаевна обратилась в полицию. В итоге выяснилось, что таких, как она, в Северске уже десятки. Все потерпевшие стали должниками после похода в турфирму Ирины Максименко. Общая сумма ущерба — 3 млн рублей.
Все кредитные мошенничества, говорят эксперты, основаны на жадности, правовой безграмотности и банальной глупости людей. Даже банковские работники не могут избежать соблазна подделать подпись и обогатиться. А если отделение маленькое и провинциальное — сотрудники порой вообще не осознают, чем обернется афера.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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