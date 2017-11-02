Губернатор Морозов предложил захоронить тело Ленина в Ульяновской области

Губернатор Сергей Морозов предложил похоронить советского политического деятеля Владимира Ленина на его родине — в Ульяновской области.
Об этом предложении главы региона рассказал его пресс-секретарь Антон Грищенко, передает РИА Новости. По его словам, в Ульяновской области не раз выступали с инициативой похоронить советского вождя на родине.
Антон Грищенко: «Мы неоднократно выступали с такой инициативой — захоронить Владимира Ильича на его родине, на нашей земле. Сергей Иванович (губернатор Ульяновской области — ред.) считает, что это правильно».
Грищенко также добавил, что в регионе, где родился Ленин, есть много памятных мест, связанных с советской историей. При этом в пресс-службе отметили, что вопрос о месте захоронения должен обсуждаться с экспертным сообществом и общественностью.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился в 1870 году в городе Симбирске, ныне Ульяновске. Там есть музей-мемориал, посвященный лидеру советской революции. Кроме того, дом, где жила семья Ульяновых, также является музеем.
Тема захоронения Ленина активно обсуждается в последние дни. С предложением убрать тело советского вождя с Красной площади выступили телеведущая Ксения Собчак и глава Чечни Рамзан Кадыров, хотя в результате они не сошлись в деталях этого вопроса. Между тем председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал подобные инициативы кощунственными. Данную дискуссию прокомментировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Антон Грищенко: «Мы неоднократно выступали с такой инициативой — захоронить Владимира Ильича на его родине, на нашей земле. Сергей Иванович (губернатор Ульяновской области — ред.) считает, что это правильно».
Грищенко также добавил, что в регионе, где родился Ленин, есть много памятных мест, связанных с советской историей. При этом в пресс-службе отметили, что вопрос о месте захоронения должен обсуждаться с экспертным сообществом и общественностью.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился в 1870 году в городе Симбирске, ныне Ульяновске. Там есть музей-мемориал, посвященный лидеру советской революции. Кроме того, дом, где жила семья Ульяновых, также является музеем.
Тема захоронения Ленина активно обсуждается в последние дни. С предложением убрать тело советского вождя с Красной площади выступили телеведущая Ксения Собчак и глава Чечни Рамзан Кадыров, хотя в результате они не сошлись в деталях этого вопроса. Между тем председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал подобные инициативы кощунственными. Данную дискуссию прокомментировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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