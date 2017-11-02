Лыжник Евгений Белов: МОК испугался принять справедливое решение

Российский лыжник Евгений Белов, который был пожизненно дисквалифицирован и отстранен от Олимпийских игр, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК).
Евгений Белов: «Смысл олимпийского флага: пять колец — это пять частей света, объединенные вместе, и шесть цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии».
Он высказал мнение, что представители комиссии, принимавшие решение в отношении него, просто боятся потерять свои места.
Евгений Белов: «Ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца».
Друзья, всем огромное спасибо за ваши слова поддержки. Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог что такая ситуация меня коснется потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и самое главное олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира. Смысл олимпийского флага 5 колец это 5 частей света объединённые вместе и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль что люди , сидящие в МОК забыли про это! Очень жаль что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверно они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри и это дает мне силы бороться до конца.
Накануне МОК объявил о решении, касающемся двух российских лыжников. Александр Легков и Евгений Белов были признаны виновными в деле о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Их результаты Игр-2014 были аннулированы.
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