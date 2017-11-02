Полицейские задержали колорадского стрелка

В пригороде Денвера (штат Колорадо, США) задержан стрелок, жертвами которого стали три человека.
О поимке 47-летнего Скотта Острема сообщила полиция города Торнтон. Подозреваемого задержали спустя 14 часов после инцидента, в результате которого погибли три человека, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Walmart неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. В результате нападения погибли три человека. Мотивы преступления пока неизвестны, однако, по данным стражей порядка, нет оснований связывать этот инцидент с терроризмом.
**UPDATE** Suspect identified as SCOTT OSTREM (DOB:— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 ноября 2017 г.
03–08-70), nationwide extradition homicide warrant. Any info tipline #720–977-5069pic.twitter.com/8ulfgT6PdC
Ранее сообщалось, что в торговом центре Walmart неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. В результате нападения погибли три человека. Мотивы преступления пока неизвестны, однако, по данным стражей порядка, нет оснований связывать этот инцидент с терроризмом.
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