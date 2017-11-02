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    Полицейские задержали колорадского стрелка

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    • Фото: @ThorntonPolice / twitter.com
    Полицейские задержали колорадского стрелка

    Полицейские задержали колорадского стрелка

    Полицейские задержали колорадского стрелка
  • Фото: @ThorntonPolice / twitter.com

    • В пригороде Денвера (штат Колорадо, США) задержан стрелок, жертвами которого стали три человека.

    О поимке 47-летнего Скотта Острема сообщила полиция города Торнтон. Подозреваемого задержали спустя 14 часов после инцидента, в результате которого погибли три человека, передает ТАСС.



    смотретьЧисло жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех
    Число жертв стрельбы в Колорадо возросло до трех
    Ранее сообщалось, что в торговом центре Walmart неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. В результате нападения погибли три человека. Мотивы преступления пока неизвестны, однако, по данным стражей порядка, нет оснований связывать этот инцидент с терроризмом.

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