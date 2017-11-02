На пост министра обороны Великобритании назначен сторонник Мэй

Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра обороны — этот пост занял
41-летний Гэвин Уильямсон. Консерваторы считают его лояльным в первую очередь самой Мэй.
Гэвин Уильямсон занял должность главы Минобороны Великобритании. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Майкла Фэллона. Источники РИА Новости в британском парламенте назвали это назначение «неожиданным, но логичным». Уильямсона в рядах Консервативной партии считают надежным коллегой, ранее он занимал должность парторганизатора в палате общин парламента. Кроме того, его знают как сторонника премьера.
Источник: «Он — молодой и энергичный политик, его хорошо знают в кабинете министров, он пользуется репутацией надежного человека в партии. Мне кажется, что это удачное назначение».
Прошлый министр обороны Майкл Фэллон принял решение уйти с поста на фоне скандала вокруг инцидента, который произошел много лет назад. Радиоведущая Джулия Хартли-Брюер, рассказала, что более 10 лет назад во время конференции Консервативной партии один из мужчин несколько раз потрогал ее за коленку. В итоге ей пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу, если он не прекратит. Притом имени Фэллона она не называла, но его раскрыли СМИ.
Сам министр признал, что такой инцидент действительно имел место, но подчеркнул, что давно за него извинился. Тем не менее скандал закончился тем, что накануне он подал заявление об отставке.
Новый министр Уильямсон родился в 1976 году. В университете он изучал политологию, экономику и общественные науки. На выборах 2010-го был избран депутатом парламента от Южного Стаффордшира.
Источник: «Он — молодой и энергичный политик, его хорошо знают в кабинете министров, он пользуется репутацией надежного человека в партии. Мне кажется, что это удачное назначение».
Прошлый министр обороны Майкл Фэллон принял решение уйти с поста на фоне скандала вокруг инцидента, который произошел много лет назад. Радиоведущая Джулия Хартли-Брюер, рассказала, что более 10 лет назад во время конференции Консервативной партии один из мужчин несколько раз потрогал ее за коленку. В итоге ей пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу, если он не прекратит. Притом имени Фэллона она не называла, но его раскрыли СМИ.
Сам министр признал, что такой инцидент действительно имел место, но подчеркнул, что давно за него извинился. Тем не менее скандал закончился тем, что накануне он подал заявление об отставке.
Новый министр Уильямсон родился в 1976 году. В университете он изучал политологию, экономику и общественные науки. На выборах 2010-го был избран депутатом парламента от Южного Стаффордшира.
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