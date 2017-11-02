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    Раскрыто содержание послания убийцы из московского колледжа

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    • Фото: vk.com
    Раскрыто содержание послания убийцы из московского колледжа

    Раскрыто содержание послания убийцы из московского колледжа

    Раскрыто содержание послания убийцы из московского колледжа
  • Фото: vk.com

    • Студент московского колледжа Андрей Емельянников, убивший преподавателя ОБЖ и покончивший с собой, оставил перед смертью записку своему старшему брату.

    Как сообщает «Московский комсомолец», текстовый документ был сохранен в компьютере. Юный убийца в записке выразил недовольство окружающим миром, рутиной и действующими в социуме порядками.

    В записке он завещал своему брату аккаунты в онлайн-играх. Свое послание он закончил фразой о том, что «человечество не может жить в мире само с собой».

    Как сообщалось, 1 ноября Емельянников зарезал учителя ОБЖ в кабинете Западного комплекса непрерывного образования. После этого он сфотографировался на фоне тела и покончил с собой. Среди его вещей нашли два ножа, топорик, циркулярную пилу, две упаковки анальгина и одну упаковку цитрамона. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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