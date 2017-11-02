Собчак ответила Кадырову на призыв похоронить Ленина

Дискуссия вокруг вопроса о захоронении советского политического деятеля продолжается. Телеведущая Ксения Собчак и глава Чечни Рамзан Кадыров высказывались за то, чтобы убрать тело советского вождя с Красной площади, но и между ними в результате возникли разногласия.
Ксения Собчак в своем Instagram прокомментировала слова Рамзана Кадырова, который призвал захоронить тело Ленина, при этом подчеркнув, что этот вопрос должен решать президент Владимир Путин.
Телеведущая не согласилась с главой Чечни. Она заявила, что принимать такое решение следует не главе государства, а российскому народу.
Ксения Собчак: «Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах».
Между тем председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал кощунственными предложения убрать тело Ленина с Красной площади. На эту дискуссию отреагировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Владимира Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Телеведущая не согласилась с главой Чечни. Она заявила, что принимать такое решение следует не главе государства, а российскому народу.
Ксения Собчак: «Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах».
Между тем председатель КПРФ Геннадий Зюганов назвал кощунственными предложения убрать тело Ленина с Красной площади. На эту дискуссию отреагировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Владимира Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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