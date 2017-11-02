Участница «Ты супер! Танцы» встретилась с матерью после 10 лет разлуки

На площадке проекта «Ты супер! Танцы» объединяются семьи. Свою дочь Светлана Смирнова после десятилетней разлуки впервые увидела на канале НТВ и не сразу поверила, что эта участница проекта — ее родная Арина. Сейчас девочка живет в приемной семье, после долгих размышлений Арина решилась на встречу.
Они потеряли друг друга больше 10 лет назад. Двухлетнюю Арину Смирнову забрали в туберкулезный диспансер. Пять лет девочка лечилась.
Светлана Смирнова, мать участницы проекта «Ты супер! Танцы» Арины Смирновой: «После больницы, а она лежала в больнице, я ее искала. Но не говорили ни адреса, ничего».
Женщина знала главное: у ее дочери все хорошо. А теперь Светлана увидела выступление Арины. Она не сразу смогла поверить, что эта взрослая и талантливая девочка — ее Арина.
Сама Арина долгие годы была уверена, что ее мама давно умерла. Знала, что есть старший брат, но и с ним связи никакой не было, пока Арина не попала на большой телевизионный проект.
При встрече брат Руслан случайно рассказал ей, что мама жива и очень хочет встретиться. Арина счастлива в приемной семье. Она долго думала, хочет ли увидеть маму. Но все-таки решила, что эта встреча ей нужна.
Непонятно, кто боялся этой встречи больше — 12-летняя Арина или ее мать, которая не смогла даже приехать одна и взяла с собой для поддержки сестру. Тем не менее шаг навстречу друг другу, которого они ждали 10 лет, был сделан.
Арина, кажется, так и не успела осознать, что произошло. Она наконец увидела свою маму. Она могла спросить все, что так давно хотела, могла и высказать свои детские обиды. Но вместо этого девочка закрылась и отвела глаза. Слишком много времени упущено навсегда.
И все же эта встреча для Арины тоже была и важной, и нужной. Ведь заветное «прости меня» от мамы она все-таки услышала.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
Светлана Смирнова, мать участницы проекта «Ты супер! Танцы» Арины Смирновой: «После больницы, а она лежала в больнице, я ее искала. Но не говорили ни адреса, ничего».
Женщина знала главное: у ее дочери все хорошо. А теперь Светлана увидела выступление Арины. Она не сразу смогла поверить, что эта взрослая и талантливая девочка — ее Арина.
Сама Арина долгие годы была уверена, что ее мама давно умерла. Знала, что есть старший брат, но и с ним связи никакой не было, пока Арина не попала на большой телевизионный проект.
При встрече брат Руслан случайно рассказал ей, что мама жива и очень хочет встретиться. Арина счастлива в приемной семье. Она долго думала, хочет ли увидеть маму. Но все-таки решила, что эта встреча ей нужна.
Непонятно, кто боялся этой встречи больше — 12-летняя Арина или ее мать, которая не смогла даже приехать одна и взяла с собой для поддержки сестру. Тем не менее шаг навстречу друг другу, которого они ждали 10 лет, был сделан.
Арина, кажется, так и не успела осознать, что произошло. Она наконец увидела свою маму. Она могла спросить все, что так давно хотела, могла и высказать свои детские обиды. Но вместо этого девочка закрылась и отвела глаза. Слишком много времени упущено навсегда.
И все же эта встреча для Арины тоже была и важной, и нужной. Ведь заветное «прости меня» от мамы она все-таки услышала.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 4 ноября, в 20:00.
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