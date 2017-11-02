Tesla зафиксировала рекордный убыток

Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал худшие квартальные показатели в истории: чистый убыток составил 620 миллионов долларов.

Объяснили это задержками с производством нового седана Model 3. Инвесторы ждали эту модель так сильно, что акции Tesla с начала года взлетели на 50%. В результате ее капитализация даже обошла General Motors, хотя Tesla ни разу не показывала годовую прибыль и производит меньше 100 тысяч машин в год.



После отчета акции Tesla упали и GM снова оказалась на первом месте. Проблемы производителя объясняют среди прочего тем, что Илон Маск хочет все делать сам, это касается и компонентов нового электрокара. Но силы, видимо, не рассчитали.