Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Tesla зафиксировала рекордный убыток. автомобили, Илон Маск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВTesla зафиксировала рекордный убыток

    Tesla зафиксировала рекордный убыток

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    Tesla зафиксировала рекордный убыток

    Tesla зафиксировала рекордный убыток

      Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал худшие квартальные показатели в истории: чистый убыток составил 620 миллионов долларов.

      Объяснили это задержками с производством нового седана Model 3. Инвесторы ждали эту модель так сильно, что акции Tesla с начала года взлетели на 50%. В результате ее капитализация даже обошла General Motors, хотя Tesla ни разу не показывала годовую прибыль и производит меньше 100 тысяч машин в год.

      После отчета акции Tesla упали и GM снова оказалась на первом месте. Проблемы производителя объясняют среди прочего тем, что Илон Маск хочет все делать сам, это касается и компонентов нового электрокара. Но силы, видимо, не рассчитали.

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