Российской экономике грозит кризис высококвалифицированных специалистов

Через 10 лет российская экономика может столкнуться с кризисом высококвалифицированных специалистов. Результаты исследования показали, что наша страна должна резко увеличить долю эффективных управленцев, врачей и аналитиков.

Дефицит возник из-за того, что 80% населения не способны работать на современном рынке труда. Навыки, которые люди получили в вузах, не отвечают реальным потребностям работодателя. Но догнать страны-лидеры — США, Сингапур и Японию — можно.



Российской экономике не хватает талантов. По результатам исследования, к 2025 году этот дефицит составит 10 миллионов человек. Кого подразумевают под талантами? Это люди, способные заниматься аналитической, творческой работой, те, кто может принимать самостоятельные решения. Само исследование основано на системе датского ученого Йенса Расмуссена. Он делит всех работников на три категории: «Правило», «Умение», «Знание».



«Правило» — это люди, занимающиеся по большей части физическим трудом и выполняющие типовые задачи. «Умение» — это юристы, экономисты, администраторы, в общем, все те, кто занимается рутинной работой. Категория «Знание» — это те, кто должен анализировать и нестандартно мыслить, не бояться брать на себя ответственность. Это управленцы, врачи, аналитики.



С последними у нас как раз и назревают проблемы. В России в категории «Знание» всего 17% работающего населения, в то время как в Германии, США, Японии — за 25%. Откуда же этот недобор в стране с таким количеством гениев?



Подробности — в видеоматериале.