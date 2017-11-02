Путин представит к госнаградам ушедших в отставку губернаторов

Президент России провел встречу с бывшими главами регионов, которые покинули свои посты в
сентябре-октябре текущего года.
Глава государства заявил бывшим губернаторам, что все они будут представлены к государственным наградам.
Владимир Путин: «Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам».
Президент также добавил, что опыт экс-руководителей регионов, ушедших в отставку, должен быть по максимуму использован. Он пообещал помочь всем бывшим губернаторам в дальнейшей карьере, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания».
При этом президент подчеркнул, что прежним главам регионов не нужно вмешиваться в работу новых руководителей, но необходимо помочь им погрузиться в проблемы субъектов.
Владимир Путин: «Я попрошу руководителя администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу на посту губернаторов, и тех, которые пришли на их место, и мы проведем такую общую встречу».
Путин заверил, что воспринимает ушедших с постов глав регионов как членов своей команды и он останется открыт для диалога с ними.
Владимир Путин: «Я всегда в вашем распоряжении, мы всегда найдем время встретиться и поговорить».
Осенью свои посты покинул целый ряд глав регионов. В их числе теперь уже экс-глава Ивановской области Павел Коньков, бывшие губернаторы Омской области Виктор Назаров, Орловской области Вадим Потомский, экс-глава Приморского края Владимир Миклушевский, бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий и бывший нижегородский губернатор Валерий Шанцев, а также экс-руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Владимир Путин: «Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам».
Президент также добавил, что опыт экс-руководителей регионов, ушедших в отставку, должен быть по максимуму использован. Он пообещал помочь всем бывшим губернаторам в дальнейшей карьере, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, знания».
При этом президент подчеркнул, что прежним главам регионов не нужно вмешиваться в работу новых руководителей, но необходимо помочь им погрузиться в проблемы субъектов.
Владимир Путин: «Я попрошу руководителя администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу на посту губернаторов, и тех, которые пришли на их место, и мы проведем такую общую встречу».
Путин заверил, что воспринимает ушедших с постов глав регионов как членов своей команды и он останется открыт для диалога с ними.
Владимир Путин: «Я всегда в вашем распоряжении, мы всегда найдем время встретиться и поговорить».
Осенью свои посты покинул целый ряд глав регионов. В их числе теперь уже экс-глава Ивановской области Павел Коньков, бывшие губернаторы Омской области Виктор Назаров, Орловской области Вадим Потомский, экс-глава Приморского края Владимир Миклушевский, бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий и бывший нижегородский губернатор Валерий Шанцев, а также экс-руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
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