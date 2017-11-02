МИД назвал истерикой обвинения России в поощрении применения химоружия

В МИД РФ отреагировали на заявление о том, что Россия якобы поощряет применение химоружия в Сирии.
Подобные сообщения являются проявлением истерики и попыткой дискредитации России, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России: «Постпред США при ООН… Я понимаю, что она специалист по внутренней политике, а в международной политике новичок. И, видимо, в силу отсутствия опыта позволяет себе вещи, совершенно неприемлемые для дипломата. Она нас обвинила в том, что Россия якобы одобряет применение химического оружия в Сирии. Была истерика и совершенно откровенная попытка Россию дискредитировать, причем довольно примитивными грязными средствами».
Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на правительство САР. В Дамаске обвинения отвергают. В ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России: «Постпред США при ООН… Я понимаю, что она специалист по внутренней политике, а в международной политике новичок. И, видимо, в силу отсутствия опыта позволяет себе вещи, совершенно неприемлемые для дипломата. Она нас обвинила в том, что Россия якобы одобряет применение химического оружия в Сирии. Была истерика и совершенно откровенная попытка Россию дискредитировать, причем довольно примитивными грязными средствами».
Напомним, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на правительство САР. В Дамаске обвинения отвергают. В ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
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