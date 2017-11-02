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Брифинг Марии Захаровой

    Один человек ранен при стрельбе в супермаркете Бремена

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    • Фото: @yenisafakEN /twitter.com
    Один человек ранен при стрельбе в супермаркете Бремена

    Один человек ранен при стрельбе в супермаркете Бремена

    Один человек ранен при стрельбе в супермаркете Бремена
  • Фото: @yenisafakEN /twitter.com

    • В немецком городе Бремен в супермаркете произошла стрельба. Один человек получил ранения.

    Инцидент произошел в районе Грепелинген. Неизвестный открыл стрельбу, пострадал мужчина. Полиция ищет преступника. Мотивы произошедшего неизвестны. В полиции агентству ТАСС заявили, что возможной связи с терроризмом пока не выявлено.

    Очевидица стрельбы рассказала, что всего было четыре или пять выстрелов. В момент инцидента женщина находилась со своей шестилетней дочерью.

    Женщина: «Было четыре-пять выстрелов. Три — в человека, остальные, к счастью, прошли рядом. Я испугалась до смерти».

    По ее словам, стрелявший и пострадавший знали друг друга, они кричали, но не по-немецки, сообщает РИА Новости.

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