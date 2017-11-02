Один человек ранен при стрельбе в супермаркете Бремена

В немецком городе Бремен в супермаркете произошла стрельба. Один человек получил ранения.
Инцидент произошел в районе Грепелинген. Неизвестный открыл стрельбу, пострадал мужчина. Полиция ищет преступника. Мотивы произошедшего неизвестны. В полиции агентству ТАСС заявили, что возможной связи с терроризмом пока не выявлено.
Очевидица стрельбы рассказала, что всего было четыре или пять выстрелов. В момент инцидента женщина находилась со своей шестилетней дочерью.
Женщина: «Было четыре-пять выстрелов. Три — в человека, остальные, к счастью, прошли рядом. Я испугалась до смерти».
По ее словам, стрелявший и пострадавший знали друг друга, они кричали, но не по-немецки, сообщает РИА Новости.
Очевидица стрельбы рассказала, что всего было четыре или пять выстрелов. В момент инцидента женщина находилась со своей шестилетней дочерью.
Женщина: «Было четыре-пять выстрелов. Три — в человека, остальные, к счастью, прошли рядом. Я испугалась до смерти».
По ее словам, стрелявший и пострадавший знали друг друга, они кричали, но не по-немецки, сообщает РИА Новости.
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