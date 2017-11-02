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Брифинг Марии Захаровой

    Мужчина с ножом пытался напасть на сотрудников телекомпании в Калининграде

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    • Фото: vesti-kaliningrad.ru
    Мужчина с ножом пытался напасть на сотрудников телекомпании в Калининграде

    Мужчина с ножом пытался напасть на сотрудников телекомпании в Калининграде

    Мужчина с ножом пытался напасть на сотрудников телекомпании в Калининграде
  • Фото: vesti-kaliningrad.ru

    • Мужчина, личность которого пока не установлена, пытался напасть с ножом на охранника и сотрудников государственной телерадиокомпании (ГТРК) «Калининград».

    Как сообщил ТАСС директор компании Николай Долгачёв, «в вестибюле здания телерадиокомпании неизвестный мужчина в темных очках начал расклеивать листовки экстремистского содержания».

    Николай Долгачёв: «Когда работник охраны сделал замечание, тот стал размахивать ножом и угрожать охраннику расправой, а затем и сотруднику компании, оказавшемуся в эти минуты в помещении».

    Через несколько секунд, продолжая выкрикивать угрозы, мужчина покинул здание ГТРК. Руководство телерадиокомпании подало заявление в полицию.

    Николай Долгачёв: «Нам уже сказали, что состав преступления — угроза жизни — налицо. Это подтверждается фото- и видеосъемками, которые успел сделать мобильным телефоном наш сотрудник».

    В настоящее время полиция ищет злоумышленника.

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