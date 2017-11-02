Вера Сотникова откровенно расскажет о своих романах в программе «Секрет на миллион»

В студию провокационного шоу «Секрет на миллион» придет актриса советского и российского кино Вера Сотникова. Она откровенно расскажет о своих многочисленных романах и признается, почему чувствует вину перед единственным сыном.
Актриса Вера Сотникова — женщина роковая, властная и очень красивая. Однако яркая внешность не гарантия простого женского счастья. Вера была замужем всего один раз и в супруги выбрала обычного дворника. Мужчина оказался деспотом: он запретил Вере рожать, когда узнал, что девушка беременна. Однако Вера привыкла доверять исключительно себе и все-таки стала мамой.
С тех пор прошло много лет, Вера уже успела стать бабушкой, но не перестала быть привлекательной и желанной женщиной. Актриса расскажет Лере Кудрявцевой о семилетнем романе с музыкантом Владимиром Кузьминым, отношениях с продюсером Ренатом Давлетьяровым и романе с артистом, который моложе ее на несколько десятков лет. Жалеет Вера только об одном: о том, что романы и стремление сделать карьеру вынудили ее оставить родного сына с бабушкой. Сотникова до сих пор винит себя в том, что недодала ребенку материнского тепла.
Сейчас мама Веры и сама нуждается в помощи — ей уже 91 год, она живет в Волгограде. Женщина находится в реанимации, и Вера не может говорить об этом без слез. Старшая сестра Веры умерла, и теперь актрисе не к кому обратиться за поддержкой. С дочерью сестры, своей племянницей, Вера наладить отношения не может. Девушка придет в студию программы и откровенно расскажет, с чем связаны проблемы в их отношениях.
Но будет ли раскрыт главный секрет актрисы и ответит ли она на самый сокровенный вопрос? Зрители НТВ узнают ответ на этот вопрос в субботу, 4 ноября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион».
С тех пор прошло много лет, Вера уже успела стать бабушкой, но не перестала быть привлекательной и желанной женщиной. Актриса расскажет Лере Кудрявцевой о семилетнем романе с музыкантом Владимиром Кузьминым, отношениях с продюсером Ренатом Давлетьяровым и романе с артистом, который моложе ее на несколько десятков лет. Жалеет Вера только об одном: о том, что романы и стремление сделать карьеру вынудили ее оставить родного сына с бабушкой. Сотникова до сих пор винит себя в том, что недодала ребенку материнского тепла.
Сейчас мама Веры и сама нуждается в помощи — ей уже 91 год, она живет в Волгограде. Женщина находится в реанимации, и Вера не может говорить об этом без слез. Старшая сестра Веры умерла, и теперь актрисе не к кому обратиться за поддержкой. С дочерью сестры, своей племянницей, Вера наладить отношения не может. Девушка придет в студию программы и откровенно расскажет, с чем связаны проблемы в их отношениях.
Но будет ли раскрыт главный секрет актрисы и ответит ли она на самый сокровенный вопрос? Зрители НТВ узнают ответ на этот вопрос в субботу, 4 ноября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион».
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