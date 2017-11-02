Поклонская поддержала предложение Кадырова захоронить тело Ленина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение по вопросу о захоронении Владимира Ленина. Эта тема активно обсуждается в последнее время.
Бывший прокурор Крыма в этой дискуссии поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который призвал убрать тело Ленина с Красной площади, но подчеркнул, что данный вопрос должен решать президент Владимир Путин. Наталья Поклонская в свою очередь на странице в Facebook заявила, что, по ее мнению, «смотреть на труп в центре столицы это, по меньшей мере, негуманно и не по-человечески».
Наталья Поклонская: «Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?»
Она добавила, что, если решение о захоронении советского вождя будет принято, это ознаменует новый этап развития России «с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».
Вокруг этого вопроса разгорелась активная дискуссия. Кроме главы Чечни, за захоронение Владимира Ленина высказывалась телеведущая Ксения Собчак. А председатель КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь назвал подобные предложения «просто кощунственными». Данный вопрос прокомментировали и в Кремле.
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Наталья Поклонская: «Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?»
Она добавила, что, если решение о захоронении советского вождя будет принято, это ознаменует новый этап развития России «с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».
Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не …Опубликовано Натальей Поклонской 2 ноября 2017 г.
Вокруг этого вопроса разгорелась активная дискуссия. Кроме главы Чечни, за захоронение Владимира Ленина высказывалась телеведущая Ксения Собчак. А председатель КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь назвал подобные предложения «просто кощунственными». Данный вопрос прокомментировали и в Кремле.
Нужно ли захоронить тело Владимира Ильича Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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