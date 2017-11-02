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    Поклонская поддержала предложение Кадырова захоронить тело Ленина

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    Поклонская поддержала предложение Кадырова захоронить тело Ленина

    Поклонская поддержала предложение Кадырова захоронить тело Ленина

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение по вопросу о захоронении Владимира Ленина. Эта тема активно обсуждается в последнее время.

    Бывший прокурор Крыма в этой дискуссии поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который призвал убрать тело Ленина с Красной площади, но подчеркнул, что данный вопрос должен решать президент Владимир Путин. Наталья Поклонская в свою очередь на странице в Facebook заявила, что, по ее мнению, «смотреть на труп в центре столицы это, по меньшей мере, негуманно и не по-человечески».

    Наталья Поклонская: «Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?»

    Она добавила, что, если решение о захоронении советского вождя будет принято, это ознаменует новый этап развития России «с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».

    Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не …

    Опубликовано Натальей Поклонской 2 ноября 2017 г.


    Вокруг этого вопроса разгорелась активная дискуссия. Кроме главы Чечни, за захоронение Владимира Ленина высказывалась телеведущая Ксения Собчак. А председатель КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь назвал подобные предложения «просто кощунственными». Данный вопрос прокомментировали и в Кремле.

    Нужно ли захоронить тело Владимира Ильича Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.

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