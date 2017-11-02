Писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни

Ушел из жизни российский и советский писатель Владимир Маканин. Он скончался в возрасте 80 лет.
Как сообщили в издательстве «Эксмо», Маканин умер у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.
Из сообщения «Эксмо»: «Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище».
Целое поколение читателей росло на прозе Маканина, читатели знают его произведения «Прямая линия», «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный».
Произведения Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.
Из сообщения «Эксмо»: «Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище».
Целое поколение читателей росло на прозе Маканина, читатели знают его произведения «Прямая линия», «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный».
Произведения Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.
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