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    Писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни

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    • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС
    Писатель Владимир Маканин умер на <nobr>81-м</nobr> году жизни

    Писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни

    Писатель Владимир Маканин умер на <nobr>81-м</nobr> году жизни
  • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

    • Ушел из жизни российский и советский писатель Владимир Маканин. Он скончался в возрасте 80 лет.

    Как сообщили в издательстве «Эксмо», Маканин умер у себя дома, в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

    Из сообщения «Эксмо»: «Последние несколько лет болел. Похороны состоятся 3 ноября недалеко от дома, на сельском кладбище».

    Целое поколение читателей росло на прозе Маканина, читатели знают его произведения «Прямая линия», «Голоса», «Гражданин убегающий», «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер», «Лаз», «Стол, покрытый сукном с графином посередине», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Кавказский пленный».

    Произведения Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах.

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