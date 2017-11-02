Василий Уткин свалился со стула в прямом эфире: видео

Видео появилось в Twitter радиостанции «Спорт FM», в студии которой и произошел курьезный инцидент. Сам комментатор отнесся к случившемуся с юмором. Он признался, что такое происходит с ним не в первый раз., комментатор: «Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще — нет. Я вешу чуть больше 150 килограммов сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые».Комментатор даже разместил запись в Instagram с ироничной подписью.Напомним, в мае Василий Уткин объявлял о завершении работы в качестве телекомментатора.