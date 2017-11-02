Против Хоффмана выдвинули еще одно обвинение в домогательствах

Американского актера Дастина Хоффмана снова обвинили в сексуальных домогательствах. На этот раз с громким заявлением выступила продюсер и сценарист Венди Рисс.
Еще одно обвинение против звезды фильма «Человек дождя» поступило от продюсера и сценариста Венди Рисс.
В 1991 году она работала над пьесой в Нью-Йорке. Женщине были назначены несколько встреч с Хоффманом и сценаристом Мюрреем Шисгалом. Как утверждает Рисс, на одной из этих встреч Хоффман спросил ее, «состояла ли она когда-нибудь в интимной связи с мужчиной 40 лет». Кроме того, он также настойчиво приглашал отправиться с ним в магазин в отеле неподалеку. Шисгал также подталкивал ее к тому, чтобы она ушла с Хоффманом. В итоге Рисс отказала актеру. А когда Хоффман ушел, Шисгал сообщил ей, что они не заинтересованы в ее пьесе, передает Variety.
Ранее писательница из США Анна Грэхам Хантер заявила, что Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет. Она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера», вышедшего в 1985 году. Тогда Хоффману было 48 лет. Актер извинился за свое поведение.
В 1991 году она работала над пьесой в Нью-Йорке. Женщине были назначены несколько встреч с Хоффманом и сценаристом Мюрреем Шисгалом. Как утверждает Рисс, на одной из этих встреч Хоффман спросил ее, «состояла ли она когда-нибудь в интимной связи с мужчиной 40 лет». Кроме того, он также настойчиво приглашал отправиться с ним в магазин в отеле неподалеку. Шисгал также подталкивал ее к тому, чтобы она ушла с Хоффманом. В итоге Рисс отказала актеру. А когда Хоффман ушел, Шисгал сообщил ей, что они не заинтересованы в ее пьесе, передает Variety.
Ранее писательница из США Анна Грэхам Хантер заявила, что Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет. Она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера», вышедшего в 1985 году. Тогда Хоффману было 48 лет. Актер извинился за свое поведение.
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