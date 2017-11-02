Фигурантке дела о ярославском «концлагере» вынесли приговор

Фигурантке громкого дела о гибели ребенка вынесли приговор. Речь о бывшем начальнике отдела опеки и попечительства Галине Рассамагиной, которую признали виновной в халатности.
Именно она, как выяснили следователи, разрешила основательнице псевдорелигиозного приюта взять под опеку шесть девочек. При этом понимала, что Людмила Любимова — одинокая пенсионерка, даже паспорт у нее старого, советского образца.
Позже от соседей стали поступать жалобы, но соцработники бездействовали. В результате такого халатного отношения погибла 13-летняя девочка. Ее забили до смерти.
Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области: «Приговором суда ей назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. От уголовной ответственности Галину Рассамагину освободили в связи с истечением срока давности».
В ходе расследования выяснилось, что в псевдорелигиозном приюте детей избивали за любые провинности. Людмилу Любимову и двух ее помощниц уже осудили — они получили реальные сроки.
Позже от соседей стали поступать жалобы, но соцработники бездействовали. В результате такого халатного отношения погибла 13-летняя девочка. Ее забили до смерти.
Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области: «Приговором суда ей назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 20% из заработной платы в доход государства. От уголовной ответственности Галину Рассамагину освободили в связи с истечением срока давности».
В ходе расследования выяснилось, что в псевдорелигиозном приюте детей избивали за любые провинности. Людмилу Любимову и двух ее помощниц уже осудили — они получили реальные сроки.
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