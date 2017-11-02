Пенсионерка подала в суд на энергетиков из-за счета в 1,5 млн рублей

В Петрозаводске пенсионерку обязали оплатить счет за электроэнергию в 1,5 миллиона рублей.
Энергетики утверждают, что пожилая женщина якобы неправильно передавала показания: она отправляла только пять цифр, а нужно было шесть.
Сегодня Елена Андрианова обратилась в Верховный суд Республики Карелия. Но даже если допустить, что ошибка имела место, то все равно это не дает ответа на вопрос: как можно израсходовать столь большое количество энергии? С 2001 года у хозяйки деревянного дома якобы набежало 500 тысяч неоплаченных киловатт-часов.
Верховный суд Карелии, конечно, не последняя инстанция, но все же пенсионерка надеется, что ей больше не придется никому ничего доказывать.
Подобности — в видеоматериале.
Сегодня Елена Андрианова обратилась в Верховный суд Республики Карелия. Но даже если допустить, что ошибка имела место, то все равно это не дает ответа на вопрос: как можно израсходовать столь большое количество энергии? С 2001 года у хозяйки деревянного дома якобы набежало 500 тысяч неоплаченных киловатт-часов.
Верховный суд Карелии, конечно, не последняя инстанция, но все же пенсионерка надеется, что ей больше не придется никому ничего доказывать.
Подобности — в видеоматериале.
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