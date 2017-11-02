Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Пенсионерка подала в суд на энергетиков из-за счета в 1, 5 млн рублей. ЖКХ, Карелия, пенсионеры, суды, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионерка подала в суд на энергетиков из-за счета в 1,5 млн рублей

    Пенсионерка подала в суд на энергетиков из-за счета в 1,5 млн рублей

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    Пенсионерка подала в суд на энергетиков <nobr>из-за</nobr> счета в 1,5 млн рублей

    Пенсионерка подала в суд на энергетиков из-за счета в 1,5 млн рублей

    Пенсионерка подала в суд на энергетиков <nobr>из-за</nobr> счета в 1,5 млн рублей

      В Петрозаводске пенсионерку обязали оплатить счет за электроэнергию в 1,5 миллиона рублей.

      Энергетики утверждают, что пожилая женщина якобы неправильно передавала показания: она отправляла только пять цифр, а нужно было шесть.

      Сегодня Елена Андрианова обратилась в Верховный суд Республики Карелия. Но даже если допустить, что ошибка имела место, то все равно это не дает ответа на вопрос: как можно израсходовать столь большое количество энергии? С 2001 года у хозяйки деревянного дома якобы набежало 500 тысяч неоплаченных киловатт-часов.

      Верховный суд Карелии, конечно, не последняя инстанция, но все же пенсионерка надеется, что ей больше не придется никому ничего доказывать.

      Подобности — в видеоматериале.

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