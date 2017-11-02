Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

Табачные компании попросили правительство оставить состав сигарет в тайне. Поправки на этот счет содержатся в новой антитабачной концепции, которую Минздрав в октябре внес в правительство.

Табачники отмечают, что информация об ингредиентах — это коммерческая тайна, которая охраняется законодательством на международном и национальном уровне.



Кроме производителей табака, претензии к новой концепции остаются и у ключевых министерств — Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. Ведомства сформировали таблицы разногласий и уже направили их в Минздрав.