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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет. курение, правительство РФ, табак. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТабачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

    Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

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    Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

    Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

    Табачные компании попросили власти не раскрывать состав сигарет

      Табачные компании попросили правительство оставить состав сигарет в тайне. Поправки на этот счет содержатся в новой антитабачной концепции, которую Минздрав в октябре внес в правительство.

      Табачники отмечают, что информация об ингредиентах — это коммерческая тайна, которая охраняется законодательством на международном и национальном уровне.

      Кроме производителей табака, претензии к новой концепции остаются и у ключевых министерств — Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза. Ведомства сформировали таблицы разногласий и уже направили их в Минздрав.

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