Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

Инспектору из Мурманской области пришлось изрядно потрудиться, чтобы задержать лихача. Инцидент запечатлел регистратор, установленный в машине правоохранителей.

В одном из дворов нетрезвый водитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и продолжил движение. Но оторваться от преследования нарушителю не удалось.



Сотрудник ДПС успел настигнуть его и через окно попытался дотянуться до ключа зажигания. Повиснув на водительской двери, полицейскому пришлось почти 300 метров бежать рядом с автомобилем.



Остановился лихач, лишь потеряв управление. Судя по всему, теперь ему придется расстаться на время с водительским удостоверением. Не исключено, что против него могут возбудить уголовное дело.