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Брифинг Марии Захаровой
    Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео. автомобили, ГИБДД, Мурманская область, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

    Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

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    Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

    Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

    Пьяный водитель протащил мурманского инспектора на двери автомобиля: видео

      Инспектору из Мурманской области пришлось изрядно потрудиться, чтобы задержать лихача. Инцидент запечатлел регистратор, установленный в машине правоохранителей.

      В одном из дворов нетрезвый водитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и продолжил движение. Но оторваться от преследования нарушителю не удалось.

      Сотрудник ДПС успел настигнуть его и через окно попытался дотянуться до ключа зажигания. Повиснув на водительской двери, полицейскому пришлось почти 300 метров бежать рядом с автомобилем.

      Остановился лихач, лишь потеряв управление. Судя по всему, теперь ему придется расстаться на время с водительским удостоверением. Не исключено, что против него могут возбудить уголовное дело.

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