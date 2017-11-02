К Шпицбергену прибыл плавучий кран для подъема из воды обломков российского Ми-8

На место крушения российского вертолета
Ми-8, разбившегося у Шпицбергена, прибыло специальное судно. Это норвежский плавучий кран длиной около 100 метров и грузоподъемностью в 250 тонн.
Как сообщили в оперативной группе МЧС, сегодня специалисты министерства совместно с норвежскими властями и экипажем судна будут прорабатывать технические вопросы, связанные с подъемом обломков вертолета со дна.
Ми-8 пропал с радаров в прошлый четверг, на борту находились пять членов экипажа и трое российских ученых. В начале недели норвежские спасатели обнаружили тело одного из летчиков.
Ми-8 пропал с радаров в прошлый четверг, на борту находились пять членов экипажа и трое российских ученых. В начале недели норвежские спасатели обнаружили тело одного из летчиков.
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