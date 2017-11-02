Франция начала выдачу туристических виз россиянам в течение 48 часов

Туристы из России смогут получать визы во Францию в двухдневный срок, начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французских дипломатов.
Французский дипломат: «У нас все готово для выдачи туристических виз гражданам РФ в двухдневный срок, начиная со 2 ноября, так как первого числа у нас выходной день».
Собеседник агентства добавил, что пока данное правило касается тех туристов, которые подают документы на визу только в московском визовом центре. Для других регионов это, возможно, станет доступно в будущем.
По данным Агентства по развитию туризма во Франции (Atout France), турпоток из РФ во Францию в 2017 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом, когда страна приняла 600 тыс. туристов. В этом году, как ожидается, показатель приблизится к миллиону.
Собеседник агентства добавил, что пока данное правило касается тех туристов, которые подают документы на визу только в московском визовом центре. Для других регионов это, возможно, станет доступно в будущем.
По данным Агентства по развитию туризма во Франции (Atout France), турпоток из РФ во Францию в 2017 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом, когда страна приняла 600 тыс. туристов. В этом году, как ожидается, показатель приблизится к миллиону.
Комментарии