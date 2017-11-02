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2 ноября, 15:00
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    Верховный суд утвердил пожизненный приговор тверскому стрелку

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    • Фото: РИА Новости, Александр Солодков
    Верховный суд утвердил пожизненный приговор тверскому стрелку

    Верховный суд утвердил пожизненный приговор тверскому стрелку

    Верховный суд утвердил пожизненный приговор тверскому стрелку
  • Фото: РИА Новости, Александр Солодков

    • Верховный суд России оставил без изменения приговор, который ранее вынес Тверской областной суд. Сергею Егорову, осужденному за убийство девяти человек, утвержден пожизненный срок.

    Верховный суд подтвердил приговор по громкому делу о расстреле девяти человек минувшим летом в Тверской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает «Интерфакс».

    Генеральная прокуратура РФ: «Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы Сергея Егорова. Верховный суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения».

    Напомним, Егоров по решению Тверского областного суда 12 сентября был приговорен к пожизненному заключению. Осужденный подал апелляционную жалобу на это решение. Он не оспаривал свою виновность в убийствах, но просил провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу и смягчить наказание. Но Верховный суд оставил приговор без изменений.

    смотретьТверского стрелка приговорили к пожизненному заключению
    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению
    Напомним, стрельба произошла в садовом товариществе «50 лет Октября» в Тверской области в ночь на 4 июля. Сергей Егоров расстрелял девять человек из охотничьего ружья после ссоры, вспыхнувшей во время совместного распития спиртного.

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