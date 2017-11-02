Верховный суд утвердил пожизненный приговор тверскому стрелку

Верховный суд России оставил без изменения приговор, который ранее вынес Тверской областной суд. Сергею Егорову, осужденному за убийство девяти человек, утвержден пожизненный срок.
Верховный суд подтвердил приговор по громкому делу о расстреле девяти человек минувшим летом в Тверской области. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает «Интерфакс».
Генеральная прокуратура РФ: «Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы Сергея Егорова. Верховный суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения».
Напомним, Егоров по решению Тверского областного суда 12 сентября был приговорен к пожизненному заключению. Осужденный подал апелляционную жалобу на это решение. Он не оспаривал свою виновность в убийствах, но просил провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу и смягчить наказание. Но Верховный суд оставил приговор без изменений.
Напомним, стрельба произошла в садовом товариществе «50 лет Октября» в Тверской области в ночь на 4 июля. Сергей Егоров расстрелял девять человек из охотничьего ружья после ссоры, вспыхнувшей во время совместного распития спиртного.
Генеральная прокуратура РФ: «Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы Сергея Егорова. Верховный суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения».
Напомним, Егоров по решению Тверского областного суда 12 сентября был приговорен к пожизненному заключению. Осужденный подал апелляционную жалобу на это решение. Он не оспаривал свою виновность в убийствах, но просил провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу и смягчить наказание. Но Верховный суд оставил приговор без изменений.
Напомним, стрельба произошла в садовом товариществе «50 лет Октября» в Тверской области в ночь на 4 июля. Сергей Егоров расстрелял девять человек из охотничьего ружья после ссоры, вспыхнувшей во время совместного распития спиртного.
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