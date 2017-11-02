Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

В Москве открылся форум активных граждан «Сообщество». Он станет итоговым в серии аналогичных мероприятий, прошедших в течение года в регионах. На протяжении двух дней участники будут обсуждать, как поднять гражданскую активность.

Форум организован Общественной палатой, в нем принимают участие более пяти тысяч человек со всей страны. Они, в частности, представляют некоммерческие организации, бизнес и органы власти. Им предстоит обсуждать основные проблемы некоммерческого сектора в самых разных областях: от сложностей при регистрации НКО до нехватки помещений в некоторых регионах. Такое мероприятие, как нынешний форум, доказывает растущую в стране гражданскую активность.



Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России: «Это и есть диалог между властью и обществом. Его надо беречь, лелеять, не запугивать, не жалеть на него денег, не жалеть добрых слов, наград, и тогда у общества есть перспективы».



На форуме будут работать дискуссионные площадки, мастер-классы и лекции.