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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны. Москва, НКО, общественные движения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФорум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

    Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

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    Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

    Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

    Форум «Сообщество» собрал 5 тысяч активных граждан со всей страны

      В Москве открылся форум активных граждан «Сообщество». Он станет итоговым в серии аналогичных мероприятий, прошедших в течение года в регионах. На протяжении двух дней участники будут обсуждать, как поднять гражданскую активность.

      Форум организован Общественной палатой, в нем принимают участие более пяти тысяч человек со всей страны. Они, в частности, представляют некоммерческие организации, бизнес и органы власти. Им предстоит обсуждать основные проблемы некоммерческого сектора в самых разных областях: от сложностей при регистрации НКО до нехватки помещений в некоторых регионах. Такое мероприятие, как нынешний форум, доказывает растущую в стране гражданскую активность.

      Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России: «Это и есть диалог между властью и обществом. Его надо беречь, лелеять, не запугивать, не жалеть на него денег, не жалеть добрых слов, наград, и тогда у общества есть перспективы».

      На форуме будут работать дискуссионные площадки, мастер-классы и лекции.

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