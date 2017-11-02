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    В Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам. героизм, дети и подростки, Москва, награды и премии, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам

    В Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам

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    В Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам

    В Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам

    В Москве вручили награды проявившим мужество детям и подросткам

      В Совете Федерации состоялось награждение детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Кто-то спас людей из пожара, кто-то поймал падающего с высоты ребенка.

      Кристина Пивоварова спасла женщину, которая споткнулась, выходя из электрички, ударилась головой и потеряла сознание. Ее голова свешивалась с перрона, а с другой стороны уже шел поезд на Москву. Почему-то никто из взрослых, включая мужчин, что были рядом, помочь и не подумал.

      Кристина Пивоварова: «Вот она вот так лежит, поезд уже был близко, не было ни минуты думать. Я ее взяла, и мы упали назад».

      Юный хоккеист Владимир Михайлаки спасал людей при теракте в питерском метро. Когда там прогремел взрыв, он не побежал в сторону эскалатора. Он потащил туда других, кто бежать не мог.

      Владимир Михайлаки: «Я перестал вообще все понимать, я не представлял, что такое может произойти в нашем городе. Но я понимал, что людям, находящимся внутри состава, нужна помощь».

      Рашид Тумгоев не лучшим конкретно для себя образом выбрал время навестить тетю в деревне. Но это для себя, а для восьмерых детей это был ключевой момент, самый счастливый случай в жизни. Погода была ужасной — с ливнем и градом. С горы пошел мощный селевый поток. И дом, в котором находились дети, выдержать такой удар просто не смог бы.

      Рашид Тумгоев: «Кричали, плакали, дом зацепило, вода уже была выше пояса. Мебель пострадала, все. Я выводил детей через окно. Вода была ледяная, град был сильный».

      смотретьВ Совфеде наградили юных героев за мужество в экстремальных ситуациях
      В Совфеде наградили юных героев за мужество в экстремальных ситуациях
      Всего в Совет Федерации пришли 23 подростка. Совсем разных, оказавшихся в разных экстремальных ситуациях, когда нужно было думать не о себе и не о своей безопасности.

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