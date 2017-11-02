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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Индии родился двухголовый ребенок

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    • Фото: @algolmitra / twitter.com
    В Индии родился двухголовый ребенок

    В Индии родился двухголовый ребенок

    В Индии родился двухголовый ребенок
  • Фото: @algolmitra / twitter.com

    • В индийском штате Амбайогай на свет появились сиамские близнецы редкого типа — парапаги. Они срослись боками, в результате на свет появились малыши с общим телом, но двумя головами.

    Вес родившихся в Индии сиамских близнецов — 3,7 килограмма. Они появились на свет в результате кесарева сечения, пишет Indian Express.

    Сразу после появления на свет у двухголового ребенка возникли проблемы с дыханием. Сиамских близнецов пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но их дыхание оставалось затрудненным.

    Медики сразу предупредили, что спасти детей практически невозможно. В итоге сиамские близнецы скончались спустя сутки после рождения.

    В больнице хотели провести исследование скончавшихся детей, но семья не дала согласия. Сообщается, что у родителей умерших близнецов есть другие дети — три дочери и сын.

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