В Индии родился двухголовый ребенок

В индийском штате Амбайогай на свет появились сиамские близнецы редкого типа — парапаги. Они срослись боками, в результате на свет появились малыши с общим телом, но двумя головами.
Вес родившихся в Индии сиамских близнецов — 3,7 килограмма. Они появились на свет в результате кесарева сечения, пишет Indian Express.
Сразу после появления на свет у двухголового ребенка возникли проблемы с дыханием. Сиамских близнецов пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но их дыхание оставалось затрудненным.
Медики сразу предупредили, что спасти детей практически невозможно. В итоге сиамские близнецы скончались спустя сутки после рождения.
В больнице хотели провести исследование скончавшихся детей, но семья не дала согласия. Сообщается, что у родителей умерших близнецов есть другие дети — три дочери и сын.
Сразу после появления на свет у двухголового ребенка возникли проблемы с дыханием. Сиамских близнецов пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но их дыхание оставалось затрудненным.
Медики сразу предупредили, что спасти детей практически невозможно. В итоге сиамские близнецы скончались спустя сутки после рождения.
В больнице хотели провести исследование скончавшихся детей, но семья не дала согласия. Сообщается, что у родителей умерших близнецов есть другие дети — три дочери и сын.
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