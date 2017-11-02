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    ФБР допросило друга нью-йоркского террориста

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    ФБР допросило друга нью-йоркского террориста

    ФБР допросило друга <nobr>нью-йоркского</nobr> террориста

    Гражданин Узбекистана Мухаммедзар Кадиров был допрошен сотрудниками ФБР по делу о теракте в Нью-Йорке.

    Кадирова сначала объявили в розыск, позднее с 32-летним мужчиной пообщались представители ФБР.

    Агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что «человек, которого разыскивало ФБР, является другом подозреваемого в теракте в Нью-Йорке, но мог не играть роли в этом (в атаке — ред.). По его словам, он был допрошен сразу после того, как его нашли.

    Напомним, 31 октября мужчина за рулем пикапа задавил в Нью-Йорке восемь человек. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке „Исламского государства“» и совершении теракта.

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    Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

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