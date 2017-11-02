ФБР допросило друга нью-йоркского террориста

Гражданин Узбекистана Мухаммедзар Кадиров был допрошен сотрудниками ФБР по делу о теракте в
Нью-Йорке.
Кадирова сначала объявили в розыск, позднее с 32-летним мужчиной пообщались представители ФБР.
Агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что «человек, которого разыскивало ФБР, является другом подозреваемого в теракте в Нью-Йорке, но мог не играть роли в этом (в атаке — ред.). По его словам, он был допрошен сразу после того, как его нашли.
Напомним, 31 октября мужчина за рулем пикапа задавил в Нью-Йорке восемь человек. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке „Исламского государства“» и совершении теракта.
Теперь Саипову грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь. Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что преступник должен получить смертный приговор.
Агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов сообщило, что «человек, которого разыскивало ФБР, является другом подозреваемого в теракте в Нью-Йорке, но мог не играть роли в этом (в атаке — ред.). По его словам, он был допрошен сразу после того, как его нашли.
Напомним, 31 октября мужчина за рулем пикапа задавил в Нью-Йорке восемь человек. Автомобилем управлял уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он был ранен и арестован. Власти США официально обвинили его в поддержке „Исламского государства“» и совершении теракта.
Теперь Саипову грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь. Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что преступник должен получить смертный приговор.
NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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