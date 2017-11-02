В деле убийцы из московского колледжа появились таблетки и дневник

Учащийся московского колледжа Андрей Емельянников, убивший учителя и покончивший с собой, вел дневник, сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Емельянников вел дневник в электронном формате. Записи были обнаружены при изучении компьютера убийцы. Дневник был начат 29 октября, всего за несколько дней до трагедии в колледже. О его содержании не сообщается.
Кроме того, в браузере на устройстве преступника полиция обнаружила сохранившуюся историю запросов: Емельянников посещал сайты по продаже холодного оружия.
Как пишет «Московский комсомолец», в колледж Емельянников принес сразу два ножа и топорик. С места преступления правоохранителями также была изъята ручная циркулярная пила Ryobi. Помимо этого, среди вещей учащегося обнаружили две упаковки анальгина и одну упаковку цитрамона.
Как сообщалось, 1 ноября Емельянников зарезал учителя ОБЖ в кабинете Западного комплекса непрерывного образования. После этого он сфотографировался и покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что Емельянников увлекался комиксами Blood Stain («Кровавое пятно»).
Кроме того, в браузере на устройстве преступника полиция обнаружила сохранившуюся историю запросов: Емельянников посещал сайты по продаже холодного оружия.
Как пишет «Московский комсомолец», в колледж Емельянников принес сразу два ножа и топорик. С места преступления правоохранителями также была изъята ручная циркулярная пила Ryobi. Помимо этого, среди вещей учащегося обнаружили две упаковки анальгина и одну упаковку цитрамона.
Как сообщалось, 1 ноября Емельянников зарезал учителя ОБЖ в кабинете Западного комплекса непрерывного образования. После этого он сфотографировался и покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что Емельянников увлекался комиксами Blood Stain («Кровавое пятно»).
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