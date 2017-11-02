Звездам Кремля исполнилось 80 лет

Ровно 80 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды: 2 ноября 1937 года они сменили звезды из стали и самоцветов, которые за два года службы поблекли.

В создании новых советских символов участвовали десятки предприятий. Эскизы разработал главный художник Большого театра Фёдор Федоровский. Именно он предложил использовать рубиновый цвет стекла, определил форму, рисунок звезд и их пропорции.



За всю свою историю рубиновые звезды гасли лишь дважды: в годы Великой Отечественной войны и во время съемок фильма «Сибирский цирюльник».



