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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Звездам Кремля исполнилось 80 лет. история, Москва, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвездам Кремля исполнилось 80 лет

    Звездам Кремля исполнилось 80 лет

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    Звездам Кремля исполнилось 80 лет

    Звездам Кремля исполнилось 80 лет

    Звездам Кремля исполнилось 80 лет

      Ровно 80 лет назад на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды: 2 ноября 1937 года они сменили звезды из стали и самоцветов, которые за два года службы поблекли.

      В создании новых советских символов участвовали десятки предприятий. Эскизы разработал главный художник Большого театра Фёдор Федоровский. Именно он предложил использовать рубиновый цвет стекла, определил форму, рисунок звезд и их пропорции.

      За всю свою историю рубиновые звезды гасли лишь дважды: в годы Великой Отечественной войны и во время съемок фильма «Сибирский цирюльник».

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