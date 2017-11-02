Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

В Великобритании сегодня обсуждают громкую отставку. Свой пост неожиданно покинул министр обороны страны Майкл Фэллон. Предположительно,
из-за сексуальных домогательств.
Сообщения об уходе Фэллона вызвали весьма противоречивую реакцию. Так, сама журналистка Джулия Хартли-Брюер, с которой все и началось, заявила, что это «самая безумная и нелепая отставка министра в истории».
А вот премьер Тереза Мэй, наоборот, высоко оценила решение Фэллона и похвалила его за добросовестную службу.
А вот премьер Тереза Мэй, наоборот, высоко оценила решение Фэллона и похвалила его за добросовестную службу.
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