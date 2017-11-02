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Лесник
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу. Великобритания, назначения и отставки, скандалы, Тереза Мэй. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

    Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

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    Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

    Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

    Тереза Мэй похвалила обвиненного в домогательствах министра за хорошую службу

      В Великобритании сегодня обсуждают громкую отставку. Свой пост неожиданно покинул министр обороны страны Майкл Фэллон. Предположительно, из-за сексуальных домогательств.

      Сообщения об уходе Фэллона вызвали весьма противоречивую реакцию. Так, сама журналистка Джулия Хартли-Брюер, с которой все и началось, заявила, что это «самая безумная и нелепая отставка министра в истории».

      А вот премьер Тереза Мэй, наоборот, высоко оценила решение Фэллона и похвалила его за добросовестную службу.

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