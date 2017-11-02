Жители села в Ставропольском крае требуют снести незаконные склады с пшеницей

В Ставропольском крае развернулась битва не за урожай, а против него. Жители села Летняя Ставка недовольны появлением промышленных складов рядом с их домами. Тяжелые грузовики и комбайны разбивают и без того плохие сельские дороги, а половина зданий покрылась трещинами. И это далеко не все проблемы.

730 Ставропольский край

Отношения у бизнесменов и сельчан не сложились с самого начала. Два года назад в тихой ставропольской деревне один за другим стали появляться склады для хранения зерна. А потом нагрянули большегрузные машины. В сельскохозяйственном регионе таким новостям обычно рады, но жители Летней Ставки вдруг заупрямились и заявили, что не позволят превращать уютное село в промышленную зону.



Житель Летней Ставки Николай Николаенко пришел к неочевидному выводу — причиной необъявленной войны против сельчан стали дороги, а точнее, их отсутствие. По асфальту, считает пенсионер, грузовики бы ездить не стали, а по местным проселкам сколько угодно — их все равно не жалко.



В районной администрации признают, что склады были построены самовольно, без разрешения властей. Чиновники даже попытались выступить на стороне жителей — перекопали экскаватором несколько подъездных дорог. Но нашествие грузовиков это не остановило.



Жители Летней Ставки постепенно привыкли к пыли и шуму от грузовиков. Терпение лопнуло, когда в домах сельчан стали появляться грызуны. В таком количестве их там не видели никогда. Мышиная экспансия началась со складов, уверены люди, и переубедить их в этом, судя по всему, уже не получится.



На жалобы местных жителей откликнулась прокуратура. Там признали, что склады в селе построены незаконно. На представления прокуратуры снести все склады бизнесмены не отреагировали. Теперь скандальное дело ожидает рассмотрения в суде. Районная прокуратура намерена положить конец затянувшейся войне и вернуть спокойную жизнь в тихое ставропольское село.



Подробности — в видеоматериале.