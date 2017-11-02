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2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Трое детей и две женщины найдены мертвыми в Кузбассе

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    Трое детей и две женщины найдены мертвыми в Кузбассе

    Трое детей и две женщины найдены мертвыми в Кузбассе

    Следственные органы СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек в поселке Верх-Егос (Прокопьевский район, Кемеровская область).

    Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, тела погибших обнаружила зашедшая в дом соседка.

    Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «В доме обнаружены тела двух женщин и трех детей в возрасте двух, семи и восьми лет без признаков насильственной смерти и термических ожогов, на месте работает следственная группа».

    Отмечается, что порядок вещей в доме не нарушен, дымоход и печное отопление в доме, по предварительным данным, было исправно. Семья характеризуется положительно. Возбуждено уголовное дело.

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