Трое детей и две женщины найдены мертвыми в Кузбассе

Следственные органы СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек в поселке
Верх-Егос (Прокопьевский район, Кемеровская область).
Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, тела погибших обнаружила зашедшая в дом соседка.
Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «В доме обнаружены тела двух женщин и трех детей в возрасте двух, семи и восьми лет без признаков насильственной смерти и термических ожогов, на месте работает следственная группа».
Отмечается, что порядок вещей в доме не нарушен, дымоход и печное отопление в доме, по предварительным данным, было исправно. Семья характеризуется положительно. Возбуждено уголовное дело.
Из сообщения СУ СК по Кемеровской области: «В доме обнаружены тела двух женщин и трех детей в возрасте двух, семи и восьми лет без признаков насильственной смерти и термических ожогов, на месте работает следственная группа».
Отмечается, что порядок вещей в доме не нарушен, дымоход и печное отопление в доме, по предварительным данным, было исправно. Семья характеризуется положительно. Возбуждено уголовное дело.
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