Более 27 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

Свыше 27 млн рублей были похищены из банковской ячейки в Москве, возбуждено уголовное дело. Это уже второй подобный случай в Москве за последние дни.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции, кража произошла накануне на улице Кедрова. Там сообщили, что неизвестный украл 400 тысяч евро из банковской ячейки по указанному адресу и скрылся. Материальный ущерб составил более 27 миллионов рублей.
Об аналогичном случае похищения сообщалось накануне. В среду в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что более 22 млн рублей пропали из банковской ячейки на Тверской улице.
Об аналогичном случае похищения сообщалось накануне. В среду в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что более 22 млн рублей пропали из банковской ячейки на Тверской улице.
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