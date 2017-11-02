Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Более 27 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

    3 комментария

    Более 27 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

    Более 27 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

    Свыше 27 млн рублей были похищены из банковской ячейки в Москве, возбуждено уголовное дело. Это уже второй подобный случай в Москве за последние дни.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции, кража произошла накануне на улице Кедрова. Там сообщили, что неизвестный украл 400 тысяч евро из банковской ячейки по указанному адресу и скрылся. Материальный ущерб составил более 27 миллионов рублей.

    Об аналогичном случае похищения сообщалось накануне. В среду в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что более 22 млн рублей пропали из банковской ячейки на Тверской улице.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru