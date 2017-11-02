Пьяный москвич прострелил голову знакомому на юго-западе Москвы

Мужчина застрелил знакомого из пистолета с глушителем
из-за пьяной ссоры на юго-западе столицы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в квартире на улице Воронцовские Пруды.
Из сообщения источника: «Прибывшие оперативники обнаружили тело 47-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением головы и задержали на месте 38-летнего жителя столицы».
Как выяснилось, подозреваемый выпивал с потерпевшим. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них достал боевой пистолет с глушителем и выстрелил оппоненту в висок. От полученной раны потерпевший умер на месте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Из сообщения источника: «Прибывшие оперативники обнаружили тело 47-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением головы и задержали на месте 38-летнего жителя столицы».
Как выяснилось, подозреваемый выпивал с потерпевшим. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них достал боевой пистолет с глушителем и выстрелил оппоненту в висок. От полученной раны потерпевший умер на месте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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