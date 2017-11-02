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    Пьяный москвич прострелил голову знакомому на юго-западе Москвы

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    Пьяный москвич прострелил голову знакомому на юго-западе Москвы

    Пьяный москвич прострелил голову знакомому на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы

    Мужчина застрелил знакомого из пистолета с глушителем из-за пьяной ссоры на юго-западе столицы.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в квартире на улице Воронцовские Пруды.

    Из сообщения источника: «Прибывшие оперативники обнаружили тело 47-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением головы и задержали на месте 38-летнего жителя столицы».

    Как выяснилось, подозреваемый выпивал с потерпевшим. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них достал боевой пистолет с глушителем и выстрелил оппоненту в висок. От полученной раны потерпевший умер на месте.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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