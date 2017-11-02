Под Челябинском двое полицейских погибли, спасая утопающих

Сотрудники полиции погибли, спасая на водоеме Аргази в Челябинской области пятерых пассажиров перевернувшейся лодки.
Пресс-служба областного управления МВД: «1 ноября на озере Аргази перевернулась лодка, в которой находилось пять человек. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачивших с лодки неподалеку. Рыбаками оказались сотрудники отделения полиции „Карабашское“. Они подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу, однако их судно также опрокинулось примерно в 200 метрах от суши, до берега вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки».
Сообщается, что главное управление регионального МВД окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников полиции.
Тем временем спасатели нашли первого утонувшего, женщину, из перевернувшейся лодки. Как сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона, поиски остальных продолжаются.
Сообщение о том, что на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась лодка, в которой находилось пять человек, поступило в 15:10 накануне. Спастись смогли два человека, передает РИА Новости.
Сообщается, что главное управление регионального МВД окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников полиции.
Тем временем спасатели нашли первого утонувшего, женщину, из перевернувшейся лодки. Как сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона, поиски остальных продолжаются.
Сообщение о том, что на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась лодка, в которой находилось пять человек, поступило в 15:10 накануне. Спастись смогли два человека, передает РИА Новости.
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