Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг. Крым, газ, диверсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

    Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

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    Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

    Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

    Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

      Подача газа в селах на Южном берегу Крыма начнется в четверг, 2 ноября.

      Повреждения на двух ветках газопровода уже устранили.

      Аварии произошли накануне с разницей в несколько часов. В обоих случаях рассматривается возможность диверсии. В этой связи на полуострове были усилены меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе. Кроме того, была усилена охрана складов с вооружением Черноморского флота.

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