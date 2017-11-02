Подачу газа на Южном берегу Крыма возобновят в четверг

Подача газа в селах на Южном берегу Крыма начнется в четверг, 2 ноября.
Повреждения на двух ветках газопровода уже устранили.
Аварии произошли накануне с разницей в несколько часов. В обоих случаях рассматривается возможность диверсии. В этой связи на полуострове были усилены меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе. Кроме того, была усилена охрана складов с вооружением Черноморского флота.
Аварии произошли накануне с разницей в несколько часов. В обоих случаях рассматривается возможность диверсии. В этой связи на полуострове были усилены меры безопасности в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе. Кроме того, была усилена охрана складов с вооружением Черноморского флота.
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