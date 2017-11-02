Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

На Байкале выясняют причины массовой гибели нерпы. Уже несколько дней берега одного из чистейших озер в мире буквально усыпаны тушами мертвых животных.
О том, что это экологическая катастрофа, понятно даже не специалисту. Почти полторы сотни погибших нерп на берегах Байкала — это только то, что удалось подтвердить документально. А окончательные данные могут оказаться и вовсе пугающими, ведь расследование только началось.
В настоящее время работники полиции, прокуратуры, Росприроднадзора, Россельхознадзора, ветеринарной службы осматривают место, где найдены тушки байкальского пресноводного тюленя. Масштаб бедствия, подобный нынешнему, последний раз здесь фиксировали только в 1987 году. Тогда причиной было загрязнение воды.
Сергей Грохотов, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора: «Осмотр трупа показал, что нерпа была не браконьерским способом уничтожена. Чума и бешенство не выявлены».
Над изучением образцов работают сразу три лаборатории. Прежде всего специалисты пытаются выяснить, насколько все происходящее опасно для человека. Одна из версий — вирусный гепатит. Но исследователи столкнулись с новой загадкой: никаких патологий внутренних органов у животных нет, причина гибели — остановка сердца. И самое важное: по какой-то причине тюлени отказывались есть — их желудки попросту пусты.
Подробнее — в специальном репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.
В настоящее время работники полиции, прокуратуры, Росприроднадзора, Россельхознадзора, ветеринарной службы осматривают место, где найдены тушки байкальского пресноводного тюленя. Масштаб бедствия, подобный нынешнему, последний раз здесь фиксировали только в 1987 году. Тогда причиной было загрязнение воды.
Сергей Грохотов, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора: «Осмотр трупа показал, что нерпа была не браконьерским способом уничтожена. Чума и бешенство не выявлены».
Над изучением образцов работают сразу три лаборатории. Прежде всего специалисты пытаются выяснить, насколько все происходящее опасно для человека. Одна из версий — вирусный гепатит. Но исследователи столкнулись с новой загадкой: никаких патологий внутренних органов у животных нет, причина гибели — остановка сердца. И самое важное: по какой-то причине тюлени отказывались есть — их желудки попросту пусты.
Подробнее — в специальном репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.
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