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    Названа причина массовой гибели нерп на Байкале. Байкал, животные, рыба и рыбоводство, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана причина массовой гибели нерп на Байкале

    Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

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    Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

    Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

    Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

      На Байкале выясняют причины массовой гибели нерпы. Уже несколько дней берега одного из чистейших озер в мире буквально усыпаны тушами мертвых животных.

      О том, что это экологическая катастрофа, понятно даже не специалисту. Почти полторы сотни погибших нерп на берегах Байкала — это только то, что удалось подтвердить документально. А окончательные данные могут оказаться и вовсе пугающими, ведь расследование только началось.

      В настоящее время работники полиции, прокуратуры, Росприроднадзора, Россельхознадзора, ветеринарной службы осматривают место, где найдены тушки байкальского пресноводного тюленя. Масштаб бедствия, подобный нынешнему, последний раз здесь фиксировали только в 1987 году. Тогда причиной было загрязнение воды.

      Сергей Грохотов, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля управления Россельхознадзора: «Осмотр трупа показал, что нерпа была не браконьерским способом уничтожена. Чума и бешенство не выявлены».

      Над изучением образцов работают сразу три лаборатории. Прежде всего специалисты пытаются выяснить, насколько все происходящее опасно для человека. Одна из версий — вирусный гепатит. Но исследователи столкнулись с новой загадкой: никаких патологий внутренних органов у животных нет, причина гибели — остановка сердца. И самое важное: по какой-то причине тюлени отказывались есть — их желудки попросту пусты.

      Подробнее — в специальном репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.

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