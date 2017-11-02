Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
2 ноября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами. Москва, социология и статистика, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

    Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

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    Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

    Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

    Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

      Об этом свидетельствует статистика, которую Общественной палате удалось получить благодаря работающей уже два года горячей линии. Звонят туда, чтобы рассказать о фактах пропажи людей, откровенных попытках вербовки и пропаганды экстремизма в Интернете.

      Всего за время работы горячей линии на нее поступили звонки о деятельности вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ из 42-х регионов страны. Специалисты проследили динамику: активность боевиков не связана с численностью мусульманского населения в регионе.

      Больше всего звонков поступает из Москвы и Московской области. На втором месте — Санкт-Петербург. Часто звонили крымчане, жители Саратовской и Иркутской областей. В Общественной палате назвали даже средний возраст жертвы вербовщиков — 23 года. Причем интересуют террористов прежде всего люди с высшим образованием: лингвисты, айтишники, психологи и врачи.

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