Москва и Петербург стали самыми популярными у вербовщиков ИГ городами

Об этом свидетельствует статистика, которую Общественной палате удалось получить благодаря работающей уже два года горячей линии. Звонят туда, чтобы рассказать о фактах пропажи людей, откровенных попытках вербовки и пропаганды экстремизма в Интернете.

Всего за время работы горячей линии на нее поступили звонки о деятельности вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ из 42-х регионов страны. Специалисты проследили динамику: активность боевиков не связана с численностью мусульманского населения в регионе.



Больше всего звонков поступает из Москвы и Московской области. На втором месте — Санкт-Петербург. Часто звонили крымчане, жители Саратовской и Иркутской областей. В Общественной палате назвали даже средний возраст жертвы вербовщиков — 23 года. Причем интересуют террористов прежде всего люди с высшим образованием: лингвисты, айтишники, психологи и врачи.



